[REVUE DE PRESSE] Mardi 18 février

Le 18/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 197

Le JIR consacre sa Une à la tomate péi. En 2009, 21 produits phytosanitaires étaient utilisés à sa culture. Face aux maladies et aux ravageurs, le légume s’installe également sous serre pour des tomates "Plus chères moins bonnes".



Le CHU de La Réunion s’est doté d’un tout nouveau robot. "Robot Da Vinci: le génie opère", permettant aux chirurgiens une plus grande précision et aux patients moins de risque.

Faits divers



Le chauffard qui a mortellement percuté un piéton de 60 ans dimanche soir à St-Paul sera déféré ce mardi. L’homme était ivre et a tenté de prendre la fuite. Jérome Lebeau, interpellé à son domicile à St-Benoit en 2017 pour apologie du terrorisme, a été transféré de Domenjod à la prison de Fresnes. Son procès, pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique à la cour d’assises spéciale de Paris, se tiendra début mars. Lors de son interpellation, il avait ouvert le feu sur le GIPN, rappelle la presse écrite.Une agence de voyage de Marseille a déposé deux requêtes contre la Région pour entrave à la liberté du commerce, indique le JIR. Avec la fin des remboursements au profit des bons dans le cadre du dispositif continuité territoriale, l’agence a vu son chiffre d’affaires baisser considérablement.Le chauffard qui a mortellement percuté un piéton de 60 ans dimanche soir à St-Paul sera déféré ce mardi. L’homme était ivre et a tenté de prendre la fuite.