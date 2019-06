[REVUE DE PRESSE] Mardi 18 juin 2019

À la une de la presse écrite ce mardi, retour sur le début des épreuves du baccalauréat, où pas moins de 12 500 élèves réunionnais tenteront de dérocher le précieux sésame. Un bac "sans fausse note" écrit Le Quotidien, qui rappelle que le mouvement de grève des surveillants "a fait pschitt". Après l'épreuve de philosophie hier, place aujourd'hui à l'histoire-géographie pour les lycéens.

Un patient hospitalisé à l'hôpital de Saint-Joseph en mars de cette année s'est révélé être atteint de tuberculose. La tuberculose étant très contagieuse, les soignants ont été dépistés systématiquement dès que le cas a été déclaré. Deux soignants ont été diagnostiqués, suite à la recherche du bacille de Koch. Les deux soignants sont asymptomatiques, ils présentent une forme latente de la tuberculose, et ne sont donc pas contagieux.Le nouveau préfet de La Réunion, Jacuqes Billant, a officiellement pris son poste en main hier. Le successeur d'Amaury de St-Quentin, muté dans le Val-d'Oise, récupère ainsi les nombreux dossiers brulants de notre territoire : NRL, vie chère, leucose bovine, crise requin, immigration et bien d’autres. Des enjeux que le nouveau préfet souhaite appréhender avec force et humilité, comme il a indiqué lors de son premier point presse en début d’après-midi.