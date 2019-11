[REVUE DE PRESSE] Mardi 19 novembre

Le 19/11/2019

"Ma fille a été piégée par un pédophile" : le père d’une petite file de 11 ans témoigne à la une du Journal de l’Île. C’est par le biais d’un jeu sur internet, Movie Star Planet, qu’un homme de 50 ans est entré en contact avec la fillette. Le père a déposé plainte et l’individu a pu être identifié. Il souhaite aujourd’hui alerter tous les parents sur les dangers d’internet pour les enfants.



"Le menu végétarien passe mal" dans les cantines de l’est, c’est la une du quotidien. Un repas végétarien par semaine, c’est ce qu’impose la loi Egalim de 2018, mais chez les marmailles comme chez les parents, l’absence de viande dans le menu a du mal à séduire. Certains n’imaginent pas que l’on puisse créer un repas équilibré avec des protéines végétales.





Trois ans après la loi "égalité réelle outre-mer", les Centres d’intêrets matériels et moraux ne font toujours pas partie des critères de mutation dans l’administration policière explique le JIR. Le mouvement de mutation 2020 pour les outre-mer est récemment tombé et rien n’a changé. La situation serait la même dans l’administration pénitentiaire. Stéphane Patché du syndicat Alliance Police Nationale et Erika Bareigts ont confié au journal s’être rencontré pour organiser une réaction collective.La Réunion devrait être plus exposée aux cyclones cette année, avec entre 4 et 7 phénomènes prévus, et ces derniers se verront renforcés par le réchauffement climatique. Alors que notre île n’a pas connu de cyclone exceptionnel depuis Dina en 2002, ni d’alerte rouge depuis Bejisa, or les autorités appellent à se préparer.