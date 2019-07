[REVUE DE PRESSE] Mardi 2 juillet

Le 02/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 113

"Le bon jour d’Agamemnon" titre le Quotidien ce mardi, qui revient sur la libération du plus ancien détenu de France. Casanova Agamemnon devra encore porter un bracelet électronique pendant un an, et n’a pour l’instant le droit de quitter le domicile de son épouse que durant la journée. Il a également l’interdiction de s’exprimer sur les faits qu’ils à l’origine de ses peines de prison.



La coupe de la canne a démarré dans le nord et l’est de l’Île, mais cette saison s’annonce « à haut risque » comme le titre le Journal de l’île : l’Etat ne s’est toujours pas prononcé sur le renouvellement de l’aide de 38 millions d’euros dans le projet de loi finance. Cette menace qui plane sur la filière réunionnaise pourrait même entrainer la fermeture de sucreries.









Un scootériste a percuté hier la fourgonnette d’un boulanger aux abords du GHER à Saint-Benoît. L’homme était encore sous l’emprise de l’alcool un peu avant 7h du matin : 1,6g par litre de sang. Il s’apprêtait pourtant à prendre ses fonctions d’employé municipal comme l’indique le JIR, après avoir fait le trajet depuis Saint-Louis ! L’homme a été pris en charge par les secours pour une fracture à la jambe. Son cousin, également alcoolisé, sera lui embarqué par les gendarmes après s’en être pris à la cargaison du boulanger, raconte la presse écrite.



Le « roi des escrocs » a été condamné hier quatre ans de prison ferme, alors qu’il était absent à sa propre audience pour cause d’hospitalisation comme l’indique la presse écrite. Alors qu’il collectionne les condamnations pour escroquerie, cela ne l’a pas empêché de remettre le couvert après sa sortie de prison en 2018 : le quadragénaire retrouve alors un emploi dans le BTP et se met à réaliser de faux devis et encaisse les acomptes; vole des chèques de l’entreprise voisine, pour un préjudice de près de 11.000 euros.



Fais diversUn scootériste a percuté hier la fourgonnette d’un boulanger aux abords du GHER à Saint-Benoît. L’homme était encore sous l’emprise de l’alcool un peu avant 7h du matin : 1,6g par litre de sang. Il s’apprêtait pourtant à prendre ses fonctions d’employé municipal comme l’indique le JIR, après avoir fait le trajet depuis Saint-Louis ! L’homme a été pris en charge par les secours pour une fracture à la jambe. Son cousin, également alcoolisé, sera lui embarqué par les gendarmes après s’en être pris à la cargaison du boulanger, raconte la presse écrite.Le « roi des escrocs » a été condamné hier quatre ans de prison ferme, alors qu’il était absent à sa propre audience pour cause d’hospitalisation comme l’indique la presse écrite. Alors qu’il collectionne les condamnations pour escroquerie, cela ne l’a pas empêché de remettre le couvert après sa sortie de prison en 2018 : le quadragénaire retrouve alors un emploi dans le BTP et se met à réaliser de faux devis et encaisse les acomptes; vole des chèques de l’entreprise voisine, pour un préjudice de près de 11.000 euros.