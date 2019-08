[REVUE DE PRESSE] Mardi 20 août

Le 20/08/2019 | Par N.P | Lu 269

Le thème de la dépendance des séniors est à la Une du Quotidien qui titre : "Quelle place pour nos gramounes ?" Alors que la part des séniors augmente, le journal fait remarquer qu'ils sont de plus en plus nombreux à être en situation de grande dépendance et de grande dépendance, mais que les structures adaptées offrent trois fois moins de place qu'en métropole.



"Cette loi est profondément sociale", titre le JIR, citant Jean-Michel Blanquer, en visite sur notre île depuis hier. Le ministre de l'Education nationale "s'est appliqué à promouvoir les plus-values de sa réforme, cherchant à convaincre et séduire à chaque rencontre", indique le Journal de l'Ile, qui propose dans ses pages son interview.