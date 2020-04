[REVUE DE PRESSE] Mardi 21 avril

Le 21/04/2020

Masques péi en tissu : "Attention, danger", titre le JIR ce mardi alors que les masques produits sur l'île ne peuvent être homologués. "Pour une reprise du travail en toute sécurité, La Réunion devra produire des masques en tissu de qualité et en très grand nombre. Pour le moment, c'est infaisable."



Rentrée scolaire : "Le casse-tête", affiche de son côté le Quotidien. "La reprise des cours le 14 mai reste pleine d'inconnues et inquiète les enseignants, les parents, mais aussi les élus locaux".





Société

Pas de nouveau cas supplémentaire de Covid-19 lors du dernier bilan journalier de la préfecture et de l'ARS. Au total, La Réunion compte 408 cas avérés dont 284 cas importés."Il ne faut pas déconfiner plus tôt qu'en métropole" estime le docteur Patrick Gérardin, épidémiologiste au CHU et président du conseil scientifique du Covid-19 à la Réunion, dans des propos relayés par le JIR.Les consultations se font rares. "La faible affluence en cabinet médical inquiète les médecins. Ces derniers insistent sur l'importance qu'il y a à se faire suivre. Surtout lorsque l'on est confronté à des pathologies lourdes", lit-on dans le JIR.