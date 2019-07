[REVUE DE PRESSE] Mardi 23 juillet

Le rachat de Vindémia par Hayot est à la Une de vos deux journaux de presse écrite.



"Hayot s'empare de Jumbo et de Score pour 219 millions d'euros", affiche le JIR, alors que quatre hypermarchés seront cédés à la société Run Market associée à Intermarché.



"Pourquoi nous achetons Vindémia", titre de son côté le Quotidien, citant le patron Stéphane Hayot, qui affirme que ce rachat va "redynamiser le marché concurrentiel à La Réunion", le groupe s'engageant à baisser les prix de 3 à 4%.

Une étude est en cours sur les féminicides à La Réunion pour mieux comprendre les contextes des meurtres dans les couples, apprend-on dans le JIR. Un travail conjoint de l'Université de La Réunion et l'IRTS (Institut régional du travail social). "Une démarche inédite dans une île classée 3e département français pour les violences conjugales", note le journal.

Faits-divers Le conducteur du véhicule qui a chuté d'une quarantaine de mètre en contrebas d'une ravine à Saint-Leu dans la nuit de samedi à dimanche a été placé en garde à vue. Il était alcoolisé au moment des faits. Le passager blessé est toujours dans un état préoccupant. Un navire s'est échoué ce lundi au Port. Il appartient à une Allemande expérimentée qui navigue autour du monde à bord de son voilier de douze mètres. 20.000 sachets de cannabis dit "léger" de par leur faible taux de THC sont arrivés par voie aérienne et ont été bloqués par les douanes, lit-on dans le Quotidien. 10.000 étaient déjà arrivés sur l'île le mois dernier et avaient trouvé leur clientèle. Des analyses des produits saisis sont en cours.

Le Département dit non à la carrière de chemin Patelin. L'enquête publique a débuté hier, et se poursuit jusqu'au 22 août à Saint-André et Bras-Panon.



L'Allocation de Rentrée Scolaire sera versée le jeudi 1er août, à La Réunion et à Mayotte, ont annoncé Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Christelle Dubos, secrétaire d’Etat.



La déclaration de revenus sera supprimée pour des millions de contribuables. Sont concernés par cette nouvelle réforme les ménages qui n'ont pas modifié leur déclaration préremplie cette année.