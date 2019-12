[REVUE DE PRESSE] Mardi 24 décembre 2019

Le 24/12/2019 | Par B.A | Lu 335

A la Une de vos journaux: "Joyeux Noël!".

Faits divers



Un quadragénaire était jugé hier au tribunal de Saint-Denis pour l'agression sexuelle d'une enfant de 8 ans. Il l'avait invitée à monter dans son appartement chercher des bonbons, en profitant pour lui toucher le sexe. La petite avait pris la fuite, la porte n'étant pas verrouillée. Dans le déni, l'homme, déjà condamné à 7 ans de prison pour avoir agressé ses deux nièces mineures, a été condamné à 4 ans de prison ferme.



Un ti-père, accusé d'avoir frappé le petit de 2 ans de sa compagne, a vu son procès reporté hier, en l'attente d'un rapport psychiatrique. L'enfant, blessé, avait reçu 21 jours d'ITT.

Le dispositif d'encadrement du réveillon de la Saint-Sylvestre est reconduit cette année autour des plages du lagon: plus de 200 gendarmes, agents de sécurité, secouristes et techniciens de nettoyage seront mobilisés. Entre 10 000 et 15 000 fêtards sont attendus le 31, de Boucan à Trou d'Eau.Un groupe de dyonisiens s'est mobilisé pour sauver un tamarinier centenaire, menacé d'abattage par la mairie. L'arbre, situé à l'angle des rues Sainte-Marie et Montreuil, est déjà sérieusement élagué.