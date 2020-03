[REVUE DE PRESSE] Mardi 24 mars 2020

À la une du Quotidien ce mardi, retour sur la reprise des cours pour les professeurs et leurs élèves, tous en mode télétravail. Des cours à domicile qui ont connu "des premiers pas hésitants" rapporte le média ("Ça coince"). Pour preuve, le site internet du rectorat a notamment été saturé dès le premier jour, ajoute le journal.



De son côté, le Journal de l’île revient sur l’inquiétude des personnes seules en cette période de confinement à domicile. "L’épidémie de coronavirus et le confinement sont particulièrement difficiles à vivre pour nos gramounes", écrit le média ("Fragiles, inquiètes, seules").

Dans la journée de dimanche, un terrible incendie a entièrement dévasté une maison à Sainte-Marie, dans le quartier Beauséjour. Un couple et ses 5 enfants (1, 4, 5, 6 et 9 ans) ont tout perdu dans ce dramatique accident. Le feu s'est déclaré par un court circuit électrique venant de la chambre d'un des enfants. C'est l'aîné des garçons de la famille qui a pu prévenir les parents du début du sinistre. Le jeune garçon a alors fait sortir les plus grands de ses frères et soeurs. Le père, qui a immédiatement évacué le plus petit, a été brûlé au 1er degré. Pris en charge par les secours, il est actuellement au CHU.La demande en liberté de Cédric Babas a été rejetée hier par le parquet. Accusé d’avoir porté des coups mortels sur la petite Eliana en mars 2018, le ti-père était depuis incarcéré à la maison d’arrêt de Domenjod. Comme rapporté par Le Quotidien, ce refus de remise en liberté serait du "à la personnalité psychotique" de Cédric Babas après examen des experts et par le fait "qu’il n’avait pas motivé sa requête", le détenu clamant juste son innocence."8 mois d’incarcération pour le récalcitrant" (Le Quotidien): Arrêté et verbalisé samedi pour ne pas avoir respecté à deux reprises le confinement mais aussi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer, un homme a écopé hier de 8 mois de prison. Il a été surpris samedi par des gendarmes une première fois avant de se faire arrêter lors de son second passage à scooter devant les militaires, qui l’avaient reconnu. L’homme avait plus de 1,44 g d’alcool dans le sang.