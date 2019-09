[REVUE DE PRESSE] Mardi 24 septembre 2019

Le 24/09/2019 | Par NP | Lu 360

"Ça va flasher" titre ce mardi le Journal de l'île, qui revient en une sur l'installation des premiers radars nouvelle génération, "qui arriveront dans l'île dans quelques mois". Entre 80 et 100 radars tourelles sont attendus dans les trois prochaines années, contre 14 fixes actuellement.



De son côté, Le Quotidien revient sur le "sursis" accordé hier par le tribunal de commerce de Bobigny, qui a placé ce lundi la compagnie XL Airways en redressement judiciaire. "Les éventuels repreneurs ont jusqu'à samedi pour déposer leur offre", écrit le média.



Ce dimanche vers 15 heures, une kite-surfeuse a été victime d'une terrible chute à Ravine Blanche, à Saint-Pierre. Elle avait été transportée aux urgences du CHU dans un état critique, son pronostic vital étant engagé. Après avoir été plongée dans un coma artificiel, la sportive de 48 ans a finalement succombé à ses blessures et est décédée dimanche soir, selon Réunion La 1ère. Cardiologue de profession, la kite-surfeuse aurait subi un décrochage de sangle durant sa session de kite. Les conditions météorologiques étaient idéales pour la discipline hier sur ce spot de Ravine blanche.Les faits se sont déroulés le 20 septembre dernier à la Saline. Trois dalons font la fête et l'alcool coule à flots lorsque le frère de celui qui reçoît, Thierry.G, arrive et se joint à eux. Plusieurs verres de rhum plus tard, alors qu'il ne reste plus qu'un verre à boire, l'un des convives refuse de partager son breuvage avec Thierry. Qu'à cela ne tienne, Thierry s'offusque et lui demande de quitter son domicile. Le jeune homme s'exécute et se lève pour partir. Alors qu'il est de dos, il reçoît un coup de couteau dans le cou et reçoit un galet dans l'arcade. Pour ces faits, l'auteur a été condamné à une peine de 18 mois de prison dont 10 mois de sursis mise à l'épreuve assortis du maintien en détention.Plusieurs dizaines d’individus en sont venus aux mains dimanche soir devant la discothèque le Beach Club à l’Hermitage. Les faits ont été filmés par des clients et diffusés sur le réseau Snapchat. Les images sont d’une grande violence. Un groupe d’individus n'a pas hésité à s’en prendre à un homme à terre, sous les yeux d’une centaine de spectateurs, réunis devant la boîte de nuit qui fermait alors ses portes. Pour venir à bout de ce remue-ménage, les gendarmes ont dû faire usage de bombes lacrymogènes afin que la foule se disperse.