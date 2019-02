[REVUE DE PRESSE] Mardi 26 février

« La Réunion en force » titre le Quotidien ce mardi : au salon de l’agriculture, le village Réunion a été inauguré en grande pompe hier. Au programme, concert d’Ousanousava et discours des élus du monde agricole. Les nouveaux exposants côtoient les « dinosaures » du salon, pour le plus grand bonheur des visiteurs.



« Quel gâchis » écrit le Journal de l’Île, en parlant des politiques publiques de lutte contre le chômage : 133 milliards d’euros dépensés en 2016 selon une étude, et pourtant le nombre de demandeurs d’emploi ne diminue pas. Pôle emploi fête également ses 10 ans : un rapport a été rendu sur l’agence qui pointe du doigt certaines inefficacités dans sa mission du retour à l’emploi.





Faits Divers



Le médecin du travail de La Poste a été sanctionné par le conseil de l’ordre, après des faits assimilés à du harcèlement moral. L’affaire devrait prochainement être portée devant les prud’hommes et au pénal, expliquent nos confrères du Journal de l’Île. Alors qu’il est lui-même chargé de prévenir et traiter les risques psycho-sociaux, il est accusé d’être à l’origine du mal-être de son subordonné, un infirmier à la médecine du travail, qui a dénoncé plusieurs agressions verbales et humiliations.



Un an de prison ferme pour avoir conduit avec 3g d’alcool dans le sang et une bière à la main. Cet habitant de Sainte-Suzanne a été condamné hier alors qu’il se retrouvait devant le tribunal pour la quatrième fois. L’homme de 47 ans a d’ailleurs déjà perdu son permis deux fois auparavant, expliquent nos confrères de la presse écrite. Il a été repéré sur la quatre voies de Sainte-Marie par un policier en civil qui se rendait à Malartic. Ce dernier a prévenu ses collègues qui ont intercepté le chauffard du côté du Vauban.



