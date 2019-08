[REVUE DE PRESSE] Mardi 27 août 2019

À la une de la presse écrite locale ce mardi, retour sur cet accident survenu dimanche après-midi lors d'un rodéo, où un enfant de 9 ans a été percuté par un motard. Ce dernier a été déféré hier au tribunal tandis que l'enfant lui, se trouve toujours dans un état grave. "Police et mairie se renvoient la balle" titre le JIR qui revient sur la passe d'armes entre le maire de St-Denis, Gilbert Annette, et les services de police. Pour Le Quotidien, ce rodéo est "de trop": "malgré le durcissement de la loi adoptée il y a un an - les cross bitume continuent de faire des victimes et d'empoisonner la vie des riverains."



ÉCONOMIE



Au lendemain de l'annonce du rachat du groupe Vindémia par le groupe Hayot, Région, Département, députés et sénateurs s'adressent d'une même voix à Emmanuel Macron. Ils appellent le président de la République à "intervenir pour lutter contre les situations de rente, de position dominante et de monopole". "Cette opération pourrait accentuer la pression sur le portefeuille des réunionnais en portant à plus de 25% leurs seuils de dépenses auprès d’un acteur unique", écrivent-ils.



SOCIÉTÉ



Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) a présenté ce lundi l'Avant-Projet Définitif du futur centre de secours de Saint-Benoît. Ce nouveau centre se situera Chemin Goyave, à proximité de la RN 2 et du centre commercial Jumbo à Beaulieu, sur un terrain d'environ 8 000 m2 mis à disposition par la commune de Saint-Benoît. Les travaux débuteront au troisième trimestre 2020 pour une livraison fin 2021.



