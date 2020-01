[REVUE DE PRESSE] Mardi 28 janvier

Le 28/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 385

"Stupeur et tremblements", titre le Quotidien ce mardi, alors qu'un un éboulement est survenu le jour même de la reprise du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, faisant deux blessés. "Après l'arrêt du chantier et le licenciement de plus de 200 salariés depuis un an par le Groupement, le dernier tronçon de la digue mettra sans doute un peu plus de temps à émerger", indique le journal, qui parle d'un chantier "en trompe l'œil".



"La Réunion prête à faire face ?", questionne le JIR à propos du Coronavirus. "Aucun cas du coronavirus 2019-nCov sur l'île pour l'instant. A l'aéroport, les passagers venus de Chine sont surveillés. Le CHU Nord est opérationnel."