[REVUE DE PRESSE] Mardi 28 mai

Le 28/05/2019 | Par N.P | Lu 249

"La Réunion au bord de la crise de nerfs", titre ce mardi le JIR qui fait sa Une avec un dessin de Souch. "Le RN en tête dans les 24 communes suivi des Insoumis, 7 Réunionnais sur 10 n’ont pas voté", est-il résumé en première page. "À qui la faute", questionne de son côté le Quotidien, qui fait le point dans ses pages sur les raisons de ce raz-de-marée RN et scrute les 24 communes à la loupe.

Le corps d'un homme d'une quarantaine d'années a été découvert ce lundi dans un squat du centre-ville de Saint-Pierre. Une enquête a été ouverte.Les forces de l'ordre ont réalisé ce lundi un coup de filet à Saint-Denis. Neuf jeunes individus ont été arrêté dans le cadre d'une enquête sur une série de cambriolages.Une réunion s'est tenue entre les services de l'Etat et les différents acteurs liées à l'observation des baleines. Pour laisser des moments de quiétude à ces mammifères marins, les randonnées aquatiques pourraient être interdites en après-midi, apprend-on dans le JIR.

Un avion d'Air Austral en direction de Tananarive a été contraint de faire demi-tour et de revenir à l'aéroport de Gillot en raison d'un problème avec ses trains d'atterrissage.



Santé



"La maladie de Lyme présente à La Réunion ?", questionne le Quotidien, alors qu'une association baptisée Lyme Réunion a été créée par des malades mais que la théorie suscite les doutes du monde médical.



"Que valent les produits bio en grandes surfaces ?", interroge le JIR, qui a posé la question à l'application Yuka. Il en ressort que bio n'est pas forcément synonyme d'une alimentation équilibrée.



Economie



Entre 2014 et 2017, le chiffre d'affaires des armements de pêche australe s'est accru du 60% pour atteindre 129 millions d'euros. Pas moins de 570 emplois (directs et indirects) étaient générés en 2017 par la pêche de légines et langoustes, selon l'étude de l'Insee sur la pêche australe.