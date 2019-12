[REVUE DE PRESSE] Mardi 3 décembre

Le 03/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 376

Après le tragique accident survenu dimanche durant le rallye des 1000km, les questions fusent. Kilian a perdu la vie alors qu’il venait assister au spectacle au niveau du Grand Tampon. Le Quotidien a interviewé des acteurs et passionnés du sport automobile sur les règles de sécurité. "Tous responsables", titre le journal.



La mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites s’annonce importante, prévoit le JIR qui propose un décryptage de la réforme et des tensions sociales. "Tous perdants", à la Une du journal.

Un homme suspecté de tentative d’enlèvement samedi dernier à St-Pierre a été mis en examen et écroué. Le JIR entrevoit de "troublantes similitudes" avec le témoignage d’une fillette approchée également par un homme dans une fourgonnette blanche le 21 novembre dernier à Condé Concession. A Bras-Panon, un appel à témoin a été lancé pour une nouvelle alerte à la camionnette blanche.Trois jeunes hommes ont été interpellés hier dans la Cité Zac Fayard, suspectés du meurtre de José Moucaye. L’homme a été découvert sans vie chez lui, battu à mort, relate le Quotidien.Un motard de 40 ans est décédé hier, peu avant 19H sur la quatre-voies de l’Etang Salé. L’homme a fait une sortie de route.

"L’Etat rouvre les négociations" sur la question de l’ouverture des commerces le dimanche et est prêt à rediscuter l’arrêté 1966. La semaine dernière, la CGTR avait obtenu de la justice la fermeture des enseignes Mr Bricolage de St-Paul et Ste-Clotilde le dimanche provoquant une mobilisation des salariés et étudiants favorables à travailler en ce jour dominical.Le président du CNARM, Ibrahim Dindar, a répondu hier aux critiques sur les dispositifs de mobilité. "Les candidats à la mobilité sont eux-mêmes responsables de leur échec", a-t-il lancé, interviewé par le JIR.