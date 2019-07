[REVUE DE PRESSE] Mardi 30 juillet 2019

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption hier vers 12H. Trois fissures éruptives étaient visibles sans aucun effort . "Et un, et deux et trois", à la Une du Quotidien, pour la troisième éruption de l’année. "Un spectacle somptueux depuis le Pas de Bellecombe", titre le JIR.

Faits-divers



De la prison ferme pour un jeune homme de 20 ans. Jugé pour agressions sexuelles dans l’ouest, "le prévenu confond salle d’audience et scène de théâtre", note le Quotidien. "Le serial-lécheur sous les verrous", indique le JIR.



Un bateau sri-lankais serait en approche selon le JIR. Les autorités se tiennent en alerte. Son arrivée envisagée lundi, "les mauvaises conditions climatiques dans l’océan Indien ces derniers jours, auraient semble-t-il déjoué les pronostics".



