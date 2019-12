[REVUE DE PRESSE] Mardi 31 décembre

Le 31/12/2019 | Par Charlotte Molina

"Bone-érèz ané la rényon" titre le Quotidien ce mardi, avec un dessin humoristique de l’artiste Nimbus sur sa grande une. Le journal nous raconte comment au camping de l’Hermitage et sur la plage les fêtards sont confiants malgré la tempête Calvinia. La tempête s’éloigne désormais de nos côtes et la pré-alerte devrait être levée aujourd’hui .



À la une du Journal de l’île, retrouvez les 10 événements qui ont marqué la décennie 2010-2019. Parmi eux : le décès de Paul Vergès, le mouvement des gilets jaunes, le débris du MH370, ou encore la crise requin.





Un Saint-Andréen était condamné hier à passer le 31 derrière les barreaux pour avoir menacé ses frères avec un couteau. Une banale histoire de main sale dans la marmite carri a viré à la bagarre entre le quadragénaire et ses deux frères comme l’explique le Quotidien. Avec 14 condamnations à son actif, il écope cette fois de 12 mois de prison dont 6 avec sursis.Du côté de Saint-Pierre, un trentenaire présenté en comparution immédiate est lui reparti libre du tribunal. Déjà condamné pour violences et menaces sur son ex-compagne, ce dernier est entré en contact avec ses anciens beaux-parents le 24 décembre dernier, pour tenter de faire parvenir un cadeau à sa fille. Pour cela il n’a pas hésité à menacer de mort le beau-père comme le relate le JIR.

Durant les fêtes de fin d’année, les écoutants à l’autre bout du numéro SOS Solitude sont mobilisés jour et nuit. L’association rappelle qu’en cas de coup de blues il sera possible d’appeler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le 31 décembre et le 1 er janvier. SOS Solitude a reçu une centaine d’appel à Noël, un chiffre stable par rapport à l’année dernière indique le Quotidien.Et alors que nous sommes nombreux à nous préparer à fêter la nouvelle année, du côté du temple de Beaufonds c’est une grande soirée de prières qui se prépare en vue d’une marche sur le feu demain. Une tradition respectée à la lettre, comme le faisaient les engagés indiens qui travaillaient à l’usine, explique le JIR.