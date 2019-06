[REVUE DE PRESSE] Mardi 4 juin

Le 04/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 327

« La nouvelle route du zamal » est à la une du Journal de l’île aujourd’hui. Après la saisie de 142 kg de cannabis à Sainte-Rose, destinés à l’île Maurice, les autorités font état d’une filière ultra organisée entre La Réunion et l’île soeur. Les trafiquants mauriciens se tournent vers notre île pour s’approvisionner en « gandia » alors qu’une pénurie fait flamber les prix à Maurice.



« Touche pas à mon boeuf » titre le Quotidien ce mardi. Le journal revient sur la mobilisation d’une centaine d’agriculteurs devant la sous-préfecture de Saint-Pierre hier, pour demander de lever le doute sur l’état sanitaire des cheptels laitiers bovins de La Réunion. Ils ont obtenu la caution de l’Etat quant à la qualité des produits issus des filières laits et viande.





Faits DiversDeux jeunes majeurs étaient jugés hier pour plusieurs cambriolages et tentatives de vol dans plusieurs commerces de Sainte-Marie. Malgré les nombreux éléments accablants réunis par les enquêteurs, les deux prévenus nient en bloc les faits qui leur sont reprochés, alors que l’un d’eux, avait d’abord tout avoué durant sa garde à vue. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis alors que son complice, au casier judiciaire bien garni, écope lui de 18 mois de prison ferme comme l’indique la presse écrite.L’individu interpellé à l’aéroport avec plus de 680 grammes de cocaïne dans ses bagages est toujours en garde à vue. La drogue, d’une valeur de 100.000 euros, était dissimulée dans un flacon de gel-douche. Il aurait confié être venu à La Réunion pour revendre sa marchandise afin de régler des problèmes financiers indique le Quotidien. Les quantités de cocaïne saisies augmentent fortement sur l’île devenue une destination recherchée par les petits trafiquants métropolitains.

SociétéLa famille de Pascal Preto, décédé dans l’incendie de sa maison à Bellepierre vendredi dernier, fait appel à la solidarité pour venir en aide à sa mère malade et à sa fille de 19 ans. Les deux femmes ont tout perdu dans ce terrible drame et sont désormais hébergées chez leurs proches. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour récolter des fonds afin de les aider à se reconstruire et à trouver un toit indique le Quotidien.Les boues des eaux usées retrouvent de la valeur sous forme d’engrais ! La Cinor s’apprête à vendre ces déchets sous forme de granulats pour remplacer les engrais chimiques de la filière canne. Le produit vient d’être homologué après 11 ans de travail, et la Cinor a indiqué être en mesure d’en produire dix tonnes par jour explique le JIR.