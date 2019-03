[REVUE DE PRESSE] Mardi 5 mars 2019

Le 05/03/2019 | Par NP | Lu 564

À la une du Quotidien ce mardi, retour sur ces barrages filtrants mis en place hier dans plusieurs points de l'île par des gilets jaunes. Une "piqûre de rappel" titre le média, après plusieurs semaines d'accalmie, qui a "perturbé le trafic pendant plusieurs heures". Des GJ qui "réclament une table ronde sur la vie chère", ajoute le média.



De son côté, le Journal de l'île revient sur le décès de Maximin Chane-Fane, ce septuagénaire retrouvé mort dans l'appartement qu'il louait à Saint-Louis dans le quartier de La Palissade. Suspectés de l'avoir tué, les locataires, un père et son fils, sont actuellement en garde à vue. Fortement alcoolisés peu avant leur GAV, ils ont été placés au préalable en cellule de dégrisement. "Les deux mis en cause doivent être déférés ce mardi après-midi en vue d'une présentation devant le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire pour assassinat", écrit le JIR.

Son cas était désespéré…La piétonne percutée dimanche soir sur la quatre-voies de Bras-Panon à proximité de la station-service de Paniandy est décédée des suites de ses blessures. La victime avait été percutée de plein fouet par un véhicule de type 4x4. Selon les informations du Journal de l'île, le test de dépistage d'alcoolémie effectué sur le chauffeur et s'est révélé négatif au moment de l'accident. "L'enquête se poursuit, tandis que des prélèvements aux fins d'analyses d'alcoolémie et de toxicologie ont par ailleurs été réalisés sur la victime", ajoute le média.La saisie de haschisch et d'ecstasy faite par les douaniers de Gillot samedi pourrait être liée "au même réseau de trafiquants ayant conduit à la mise en examen de sept personnes depuis décembre", nous apprend le JIR. Arrêtée avec 15kg de résine et plus de 6000 d'ecsta, les deux passeuses d'origine marseillaise sont toujours en garde à vue au commissariat Malartic. Selon les informations du Quotidien, les deux suspectes pourraient faire l'objet dès cette semaine d'un jugement dans le cadre d'une comparution immédiate.