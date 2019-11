[REVUE DE PRESSE] Mardi 5 novembre

Le 05/11/2019

"Si les plus belles filles de l’île sont originaires du Sud sauvage, les plus beaux arbres sont au Port", commente le Quotidien. Les deux pieds de zépinar de la rue Renaudière-de-Vaux concourent au titre du plus bel arbre de France. Hier, Miss Réunion est venue lui apporter son soutien. "Tous Morgane du zépinar", à la Une du journal.



La vidéo a fait le buzz sur internet. Accusé d’avoir mélangé des grains dans le rougail saucisse, le gérant du food truck mis en cause a répondu au JIR et assure respecter la recette traditionnelle. "Rougail saucisses. Pourquoi tant de haine? ", titre le journal.

Faits divers



Le jeune homme de 20 ans qui a agressé une adolescente dans le commissariat de Malartic et crié "Allah Akbar" n’a finalement pas été poursuivi pour apologie du terrorisme. Aucun signe de radicalisation n’a été découvert par les enquêteurs. Il aurait voulu aller en prison pour échapper à un sort jeté à sa famille, indiquent vos deux journaux.



Une hôtesse d’Air Austral accuse un pilote de viol. Les faits se seraient produits il y a quelques semaines en escale à Marseille dans une chambre d’hôtel où plusieurs membres de l’équipage se seraient retrouvés. L’hôtesse aurait été droguée avant d’être violée, relate le Quotidien.



