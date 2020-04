[REVUE DE PRESSE] Mardi 7 avril

Le 07/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 199

"Les révoltés du confinement" titre le Journal de l’Île, qui revient sur ces familles, qui ont décidé de quitter l’hôtel où elles avaient été placées en quarantaine. Comme nous vous le révélions hier, ce sont les conditions de vie dans cet établissement hôtelier qui les a poussé à rentrer chez eux malgré l’interdiction.



"La Catastrophe" prédit le Quotidien pour l’industrie touristique, conséquence de la crise sanitaire. Ce sont 100 millions d’euros qui sont perdus chaque mois dans le secteur à La Réunion. L’IRT prépare déjà l’après Covid-19 et envisage une reprise de la fréquentation équivalente à l’avant-crise d’ici deux ans.

La requête déposée par une vingtaine de soignants contre l’ARS et la préfecture a été rejetée hier par le tribunal administratif, indique la presse écrite. La députée Ericka Bareigts s’était associée aux soignants pour dénoncer des carences de la part des autorités dans la gestion de la crise. La requête demandait également de l’hydrochloroquine soit commandée en quantité suffisante pour soigner les malades.Le magnifique spectacle au Piton de la Fournaise a bel et bien attiré quelques spectateurs malgré le confinement. Hier, trois personnes ont été interceptées par les gendarmes sur la RN2, où elles avaient garé leur véhicule avant de se diriger vers la coulée. Comme l’indique le JIR, toutes les trois ont été verbalisées et son reparties avec une amende de 135 euros chacun.