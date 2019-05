[REVUE DE PRESSE] Mardi 7 mai 2019

Le 07/05/2019 | Par NP | Lu 1000

A la une du Journal de l'île ce mardi, retour sur le début officiel du Ramadan lundi soir à La Réunion. Le mois le plus sacré pour les musulmans est "toujours sujet à controverse quant à la détermination de sa date", écrit le média. Une confusion qui pousse les fidèles "à se référer à des observations localisées ou à des dates prononcées dans leurs pays d'origine".



De son côté, Le Quotidien revient sur le conflit opposant le monde sportif réunionnais au ministère des Sports après la création d'une Agence nationale du sport. Un conflit auquel a pris part le préfet de La Réunion, Amaury de St-Quentin en apportant son soutien au milieu sportif local. Une lettre a été envoyée le mois dernier par le représentant de l'Etat dans l'île à Roxana Maracineanu, ministre des Sports, dans lequel il tance cette dernière à revoir la nouvelle gouvernance de cette Agence, rappelant les "fragilités structurelles" du mouvement sportif réunionnais.



Interpellé vendredi à l'aéroport Roland-Garros avec 666 grammes de cocaïne cachés dans deux bougies, le dealer parisien, jugé lundi en comparution immédiate a été condamné à 5 ans pour détention, acquisition et transport de stupéfiants. Le passager, résidant à La Réunion depuis un an, a déclaré avoir acheté la cocaïne en métropole pour 16.000 euros. De l'argent qu'il aurait économisé en travaillant au noir. Il comptait vendre 500 grammes à 150 euros le gramme et garder le reste pour sa consommation personnelle.Un homme a été abattu par balle lundi matin au Port. Le drame s'est déroulé dans la cité Cotur. Les témoins parlent pour l'instant d'un vieux différend entre deux hommes. Le ralé-poussé aurait commencé dès dimanche soir. Activement recherché depuis dimanche, l'auteur du coup de feu a été interpellé.