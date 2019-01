[REVUE DE PRESSE] Mardi 8 janvier 2019

L’homme impliqué dans le cambriolage d’une pizzéria de la Saline-les-Hauts est toujours activement recherché, indique le JIR. Pour fuir, il avait foncé sur les gendarmes qui ont tiré six fois.Une enquête a été lancée pour une suspicion de maltraitance à la crèche Zarlor de La Possession, relate le Quotidien. Un enfant d’un an et demi aurait été forcé à finir son assiette jusqu’à vomir. La directrice de l’établissement et une éducatrice ont dénoncé les faits mais ont été sanctionnées.Une jeune femme, interceptée avec 2 kg de résine de cannabis à la sortie de Gillot le 1er janvier n’ira pas en prison, notent vos deux journaux. Hier à la barre du tribunal correctionnel de St-Denis, elle a martelé ne pas savoir ce que contenait la valise remise par un inconnu quelques avant son départ.