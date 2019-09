[REVUE DE PRESSE] Mercredi 11 septembre

Faits-divers



Un accident grave s'est produit hier matin vers Manapany. Une moto et une voiture sont entrés en collision. Le conducteur du deux-roues, dont le casque s'est détaché, souffre d'un traumatisme crânien, mais aussi de blessures au fémur et au tibia.



À Terre Sainte (Saint-Pierre), un homme a été blessé au couteau. Un conflit entre deux familles serait à l'origine de cette agression. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Des auditions sont en cours dans le cadre de l'enquête.



Economie