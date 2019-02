[REVUE DE PRESSE] Mercredi 13 février

1. Ken le 13/02/2019 07:52



Une femme a voulu travailler, heureusement la legislation inique de ce pays a permis de la ruiner...qu’elle aille bosser ailleurs si elle a envie mais on en France ici, on désobéit pas à l’administration comme ça madame!

Vous vivrez très bien du RSA, tous les fonctionnaires en charge du « y’a pas l’droit! » vous le dirons, vous êtes pas la première dont il faut calmer les folies libérales, turbo-capitalistes et anti-écologiques d’apres Les fonctionnaires et charge du parc naturel, fleuron touristique MONDIAL internationalement reconnu par l’UNESCO pour l’extradinnaire nombre de lits de La meilleur hôtellerie du MONDE ... quelle idée votre gite enfin...

Bon courage