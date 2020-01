[REVUE DE PRESSE] Mercredi 15 janvier

Le 15/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 264

A l’approche des municipales, le JIR propose un décryptage des enjeux et des candidats dans chaque commune, "Plus de 130 listes en course". Tampon, St-Philippe, Cilaos sont à la Une de cette édition.



Une nouvelle souche virale de la dengue a été découverte dans notre ile. La circulation du DEN-3 fait craindre une épidémie plus longue, alerte le Quotidien. "Rencontre du 3e type", à la Une du journal.

Faits divers



Guillaume R, suspecté d’avoir mortellement poignardé un autre jeune en marge de Miel Vert, a hier été mis en examen et écroué pour meurtre et tentative de meurtre.



Le Burger King du Port a fait l’objet d’une tentative de cambriolage dans la nuit de lundi à mardi, indique le JIR. Les individus ont pris la fuite avant l’arrivée de la police.



