[REVUE DE PRESSE] Mercredi 16 janvier 2019

Le 16/01/2019 | Par B.A | Lu 375

A la Une de vos journaux ce mercredi, la passion des Réunionnais pour la Française des jeux dans le JIR, et les Rafale qui ont impressionné les habitants de l'île hier dans le Quotidien.

Faits divers



Le cambrioleur de la pizzeria de La Saline les Hauts est toujours à l'hôpital, blessé à la mâchoire par une balle qu'il a reçue d'un gendarme, alors qu'il fuyait les lieux, affirme-t-il, réfutant l'accusation de tentative d'homicide. Sa compagne, dans la voiture au moment des faits, a pris une balle en pleine tête, et souffre de graves séquelles neurologiques. Le fugitif devrait être mis en examen ce jour, sa chambre d'hôpital sera donc gardée par les forces de l'ordre.



Le jeune homme victime d'une noyade à la cascade Grand Galet samedi dernier est l'humoriste "Otwa", bien connu des internautes réunionnais. La dernière vidéo du Youtubeur réunionnais a été publiée le 10 janvier, intitulée "C'est quoi zot Zérolution 2019?". De nombreux hommages à Otwa circulent sur les réseaux sociaux.

Les Réunionnais ont dépensé pas moins de 334 millions d'euros en jeux divers, paris sportifs, loteries, jeux à gratter... La Réunion est classée région la plus chanceuse de France, comptant 5,93 gagnants par million d'habitants.Les Réunionnais se sont passionnés pour les deux Rafale qui ont sillonné le ciel hier. Aux commandes d'un des deux avions de chasse, un jeune pilote réunionnais, Sébastien Nativel, survolait son île natale pour a première fois.

La chambre régionale des comptes a épinglé la gestion nébuleuse de la CINOR, dans un rapport publié en décembre dernier. En cause, des embauches politiques et des inégalités criantes de traitement entre catégories d'agents.Le grand débat national d'Emmanuel Macron, lancé hier, fait un flop à La Réunion. Aucune organisation de débat n'est pour l'instant enregistrée dans les mairies. Les Gilets Jaunes travaillent à des propositions depuis novembre, et constatent que les mesures promises par Annick Girardin ne sont pas mises en oeuvre.