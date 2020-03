[REVUE DE PRESSE] Mercredi 18 mars 2020

Le 18/03/2020 | Par Zinfos974

A la Une de vos journaux ce mercredi, "Confinés dès l'arrivée" pour le Quotidien, et "Confinement jour 1" pour le JIR.

Société



Une attestation sur l'honneur est désormais nécessaire pour tout déplacement, que ce soit pour se rendre au travail, promener son chien ou faire ses courses. Les contrevenants s'exposent à une amende de 38 euros.



Un douzième cas de Covid-19 avéré a été annoncé hier soir. Il s'agit d'un médecin retraité septuagénaire revenant de France métropolitaine.



Le premier jour de confinement à La Réunion a été marqué par une ruée sur les supermarchés et pharmacies, souvent sans aucun respect des consignes de "distanciation sociale". Des bousculades et même des bagarres ont eu lieu, les rayons ont été dévalisés, favorisant la propagation du virus et la pénurie.