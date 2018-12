[REVUE DE PRESSE] Mercredi 19 décembre 2018

A la Une du JIR ce matin, les déboires du maire de l'Etang-Salé Jean-Claude Lacouture, entendu par les gendarmes dans une affaire de terrain offert à sa directrice de cabinet. Le Quotidien consacre quant à lui sa première page à "Un homme, un mandat, une fonction", avec les avis sur le sujet de différents élus de l'île.

Faits divers



Les gendarmes ont perquisitionné la mairie de l'Etang-Salé et interpellé la directrice de cabinet Marie-Claude Lapierre. Celle-ci est toujours interrogée sous le régime de la garde à vue, mais Jean-Claude Lacouture a été entendu comme simple témoin. Il s'agit de faire la lumière sur les circonstances de l'acquisition à vil prix d'un terrain par la directrice de cabinet.



Deux personnes ont trouvé la mort dans un incendie au Tampon, dans la nuit de lundi à mardi. Les corps carbonisés ne sont pas identifiables à ce jour.



Le PDG d’Air Austral, le directeur général d’Air Madagascar et le PDG de Kenya Airways, ont signé lundi dernier, à Nairobi, un accord de partenariat privilégié afin de positionner Nairobi en tant que nouveau hub complémentaire d’Antananarivo, de Dzaoudzi à Mayotte et de Saint-Denis.Les dernières paillottes encore debout, le K'Banon et Locaplage, ont été détruites hier, par les forces de l'ordre. Le sous-préfet de Saint-Paul Olivier Tainturier, supervisait l'opération. Des bulldozers ont rasé les deux dernières paillottes de l'Hermitage.