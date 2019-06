[REVUE DE PRESSE] Mercredi 19 juin 2019

Le 19/06/2019 | Par NP | Lu 466

À la une du Journal de l'île ce mercredi, retour sur ce rapport de la Chambre des comptes qui "étrille" le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, pour son "clientélisme". Les magistrats de la Cour reprochent notamment au premier édile dionysien de nombreux errements: "népotisme, clientélisme, copinage, favoritisme, non-respect de la réglementation sur les marches publics, autant de facteurs de discrimination", écrit le média.



De son côté, Le Quotidien revient sur "angoisse" de 104 familles, qui seront fixées ce mercredi sur la liquidation du Géant Les Casernes à Saint-Pierre. "On saura demain si l'hypermarché saint-pierrots trouve un repreneur", indique le journal du Chaudron. Néanmoins, ni les avocats de l'hypermarché ni les salariés ne se font d'illusion sur la fermeture de l'enseigne du site des Casernes.

On a frôlé le pire hier matin à Duparc. Pour des raisons encore floues, un homme s'est immolé. Ce dernier, âgé de plus de 80 ans, a tenté de s'immoler devant le domicile de sa fille, situé en face de la crèche de Duparc, dans la rue Marcel-Goulette. Pris en charge par les pompiers et le SMUR, l'homme a été médicalisé sur place avant d'être transféré l'hôpital le plus proche. Il a été brûlé sur 70% du corps, seules ses jambes n'ont pas été touchées.Aux alentours de 15h, une rixe entre mineurs a éclaté dans le secteur du Jardin de l'état. Un jeune a été blessé à l'arme blanche et transporté au CHU de Bellepierre pour des points de suture. Une dizaine de minutes plus tard, l'auteur du coup de couteau a été interpellé par les policiers de la CDI dans le quartier de La Source. Trois autres personnes ont été placées en garde à vue.

Ce mardi 18 juin, 96 citoyens, accompagnés du Président de Région et des élus en charge du dossier, se sont réunis afin de concrétiser l'installation officielle du Conseil Consultatif Citoyen (CCC). Parmi eux, on compte 48 titulaires et 48 suppléants, 2 représentants par commune, en veillant bien à respecter à chaque fois qu'il y ait une femme, un homme, une personne de moins de 35 ans et une personne de plus de 35 ans. Ils auront donc entière légitimité à s'exprimer, à agir, à faire des propositions. Ils pourront faire appel à des experts ou encore s'appuyer sur un secrétariat. Le chemin n'a pas été simple, après plus de six mois de travail, le CCC prend enfin forme. La Région espère donc que ce conseil soit un véritable levier pour aller plus loin.Jean-René Fontaine a manqué d'un cheveu la première place d'un tournoi international de poker, le 1 000 $ Seniors Championship. Il empoche néanmoins 409 000 $, en récompense de sa seconde place. Le 1 000 $ Seniors Championship est un des tournois de la World Series of Poker qui se déroule chaque année à Las Vegas. Cette année, deux Français ont eu droit au sourire radieux de la chance, Valérie Roussel-Galle a eu la 15e place pour un gain de 36 000 $, et le Réunionnais Jean-René Fontaine qui emporte donc la seconde place du prestigieux tournoi.