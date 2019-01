[REVUE DE PRESSE] Mercredi 2 janvier

Le 02/01/2019 | Par N.P | Lu 675

"Ce qui change aujourd'hui", affiche ce mercredi 2 janvier le Quotidien, abordant "impôt sur le revenu, retraites, CSG, Smic..."



"Explosion de joie", titre de son côté le Journal de l'île. "La Réunion a fêté le passage à 2019 dans la liesse et les rafales de pétards".

Société

Alors que près de 15.000 personnes étaient rassemblées sur la plage de l'Hermitage pour célébrer le Nouvel An, il y aurait cette année moins de déchets, selon le constat d'un agent de Tamarun relayé par le Quotidien.Quatre personnalités réunionnaises se sont vu décerner la légion d'honneur. Il s'agit de David Mété, président de la Fédération d'addictologie, Didier Fauchard, patron du Médef Réunion, David Moreau, président de l'Adir et Isabelle Chevreuil, auditrice de l’IHEDN.80 SDF ont pu célébrer le Nouvel An à Saint-Denis, grâce à l'association centre-ville Est. À Saint-Pierre, 40 convives avaient répondu à l'invitation de l'Association solidaire pour mieux vivre (ASPMV), pour un moment de solidarité et de dignité.