[REVUE DE PRESSE] Mercredi 21 août

Mercredi 21 août

Faits-divers



L'individu qui comparaissait aux assises depuis lundi pour meurtre et tentative de meurtre a écopé de 20 ans de réclusion criminelle. Au volant de sa voiture, il avait mortellement fauché son ex et manqué de tuer son nouveau compagnon.



Les auditions menées dans le cadre du conflit entre des éleveurs et la Daaf se poursuivent. Après l'audition de Goerges Lauret, c'est la famille Bègue qui a été entendue dans le conflit qui oppose les éleveurs exclus de la SicaLait à la Daaf. De l'"archarnement", selon leur avocate.



Société



"La réforme du lycée connaît des couacs au démarrage", lit-on dans le Quotidien, qui note que sur le terrain les parcours individualisés annoncés aux élèves restent complexes à mettre en place.