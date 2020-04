[REVUE DE PRESSE] Mercredi 22 avril

"Pénurie d'anesthésiant", titre ce mercredi matin le Journal de l'Ile. "L'Etat va gérer les produits d'anesthésie pour réduire les risques de rupture totale des stocks. Les établissements de santé vont limiter leurs opération".



"Masques péi en plein boom", affiche de son côté le Quotidien. "La Réunion se met à la couture pour pallier les retards dans les approvisionnements de masques grand public. Quelques 150 entreprise sont d'ores et déjà au travail pour produire 30.000 à 40.000 masques par semaine."

La Réunion compte 410 cas confirmés de covid-19 depuis le début de l'épidémie, avec deux cas supplémentaires annoncés hier lors du bilan journalier de la préfecture et de l'ARS.Alors que le ministre de l'Education a émis l'hypothèses d'une rentrée étalée sur trois semaines, les maires de La Réunion ont fait par de leurs inquiétudes au préfet, lui exposant les difficultés d'une telle mesure.L'épidémie de dengue se poursuit sur notre île, et a déjà fait une victime cette année. L'ARS rappelle l'importance de rester mobilisé, d'autant plus qu'il y a un risque de co-infection avec le Covid-19.Alors que les entreprises sont en difficulté et que la trésorerie se fait de plus en plus rare, le dispositif du prêt garanti de l'Etat (PGE) a été mis en place par le gouvernement. Sur notre île, ce sont ainsi 182 millions d'euros qui ont été versés par les banques, rapporte le JIR.