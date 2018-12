[REVUE DE PRESSE] Mercredi 26 décembre

Le 26/12/2018

Les bébés de Noël font la une du Quotidien ce matin. Ils sont dix nourrissons à avoir vu le jour dans la nuit de lundi à mardi. Pour le journal, les mamans ne pouvaient pas rêver meilleur cadeau !



À la une du JIR ce mercredi, les gagnants du jeu « La hotte de Noël de Clicanoo » nous montrent les cadeaux remportés. Le journal titre également sur cette famille de Piton Cailloux qui a perdu sa maison dans un incendie lors du réveillon de Noël. Le couple pense qu’il s’agit d’un incendie criminel, une enquête a été ouverte.

Le mouvement des gilets jaunes a bel et bien un impact aujourd’hui sur l’exportation des fruits tropicaux produits sur notre île. La « morosité » en métropole a pénalisé nos ananas et nos letchis. Les acheteurs sont moins nombreux que les années précédentes, même si un regain d’achats a été observé une semaine avant les fêtes. La campagne reste malgré tout meilleure que l’année dernière en ce qui concerne les letchis comme l’explique le QuotidienLa réforme du contrôle technique qui devait entrer en vigueur début 2019 à depuis été suspendue pour 6 mois par le Premier ministre, en réponse à la colère des gilets jaunes. Mais du côté des professionnels, on a déjà investi dans les nouvelles technologies et la formation des employés explique le JIR. Certains indiquent qu’ils ne comptaient pas augmenter le prix du nouveau contrôle puisque celui-ci ne prend pas plus de temps à réaliser. Pour eux, c’est « un coup d’esbroufe » du gouvernement, alors que de nombreux automobilistes ont cru que leurs véhicules anciens ne pourraient plus réussir ce test.