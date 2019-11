[REVUE DE PRESSE] Mercredi 27 novembre

Le 27/11/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 224

"Les galériens du CNARM", titre le JIR, consacrant sa Une à la mobilité vers la métropole. "Contrats précaires, intérim, emplois pénibles…. Derrière les offres alléchantes se cachent parfois des réalités beaucoup moins glorieuses." Des conditions que dénoncent deux jeunes qui manifestent depuis quelques jours devant les locaux. "Négociation ouverte", affiche de son côté le Quotidien à propos du travail du dimanche. "Les grandes manœuvres commencent dans le secteur du bricolage. Après l'annonce de l'interdiction d'ouverture le dimanche, les syndicats de salariés et patronat se disent prêts à négocier l'accord de 1966".

"La Réunion retrouve son niveau d'avant-crise mais reste fragile", lit-on dans le JIR alors que l'Iedom, l'AFD et l'Insee ont passé au crible les indicateurs réunionnais sur les 10 dernières années. Le constat ? "La création d'emploi est dynamique, le taux de chômage retrouve son niveau d'avant-crise et les revenus des ménages modestes sont en hausse".

Quatre élèves ont échappé à des tentatives d'enlèvement en l'espace de six jours dans l'Ouest et le Sud. La dernière en date remonte à hier matin, à proximité du collège de Plateau-Caillou. Les gendarmes lancent un appel à témoin. Les magistrats ordonnent l'audition de Gilbert Annette dans le cadre de l'enquête sur le harcèlement moral d'un policier municipal de Saint-Denis, lequel estime avoir été mis au placard après avoir infligé un PV à une élue.

Politique



Olivier Hoarau a lancé officiellement sa candidature à la mairie du Port ce mardi soir, devant près de 400 personnes, dont l'opposant Henri Hippolyte, désormais prêt à collaborer avec le maire sortant.



C'est une toute petite majorité qui a défendu le bilan de Joseph Sinimalé ce mardi à Saint-Paul (14 élus sur 43). Le maire sortant, candidat à sa succession, lancera officiellement sa campagne ce dimanche.



Société



L'Unsa annonce sa participation à la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites et appelle le gouvernement à réagir rapidement pour apaiser les colères.



"La prévention pour éviter les suicides", lit-on dans le Quotidien alors que 100 personnes perdent la vie chaque année à La Réunion de cette manière. Une équipe de psychiatre venus de Lille propose une stratégie au plus près du risque pour prévenir les suicides et leurs récidives.