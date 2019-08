[REVUE DE PRESSE] Mercredi 28 août 2019

Le 28/08/2019 | Par NP | Lu 96

À la une du Journal de l'île ce mercredi, retour sur la rentrée scolaire dans les lycées et notamment le manque de manuels scolaires pour les élèves de seconde et de première ("La rentrée sans manuels scolaires") en raison de la réforme des lycées généraux. Celle ci a entraîné "le changement simultané des programmes de ces deux classes de lycée" indique le média.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une sur la pénurie de fonctionnaires à Mayotte ("Recherche fonctionnaires désespérément"). En cause: un manque de sécurité mais aussi de logements, et d'écoles selon Annick Girardin, présente actuellement dans l'île hippocampe aux côtés de Sibeth Ndiaye, venues toutes les deux présenter le plan de convergence.

FAITS-DIVERS



Le jeune motocycliste qui a percuté un garçon à vélo, au Chaudron, dimanche après-midi, attendra son procès en détention provisoire. Il a été mis en examen pour participation à un rodéo sauvage, mise en danger de la vie d'autrui et blessures graves involontaires. Compte tenu du risque de trouble à l'ordre public - le jeune homme avait dû être exfiltré dimanche suite à l'accident qui avait attiré de nombreux badauds - il a été placé en détention provisoire pour sa protection, à la demande du juge d'instruction et du procureur. Le risque de réitération a également été avancé, le jeune homme avait déjà quelques infractions sur son casier judiciaire.



Pour le meurtre de sa compagne, Jean-Yves Gobalraja a été condamné hier par la cour d'assises à 22 ans de réclusion criminelle. Le samedi 28 octobre 2017, il avait tué sa femme, Carole Ramouche, avec des enceintes de home cinéma. L'accusé a reconnu "la gravité des faits" reprochés et "les conséquences". L'homme a demandé le pardon à sa femme et à sa famille. Le jeune motocycliste qui a percuté un garçon à vélo, au Chaudron, dimanche après-midi, attendra son procès en détention provisoire. Il a été mis en examen pour participation à un rodéo sauvage, mise en danger de la vie d'autrui et blessures graves involontaires. Compte tenu du risque de trouble à l'ordre public - le jeune homme avait dû être exfiltré dimanche suite à l'accident qui avait attiré de nombreux badauds - il a été placé en détention provisoire pour sa protection, à la demande du juge d'instruction et du procureur. Le risque de réitération a également été avancé, le jeune homme avait déjà quelques infractions sur son casier judiciaire.Pour le meurtre de sa compagne, Jean-Yves Gobalraja a été condamné hier par la cour d'assises à 22 ans de réclusion criminelle. Le samedi 28 octobre 2017, il avait tué sa femme, Carole Ramouche, avec des enceintes de home cinéma. L'accusé a reconnu "la gravité des faits" reprochés et "les conséquences". L'homme a demandé le pardon à sa femme et à sa famille.