[REVUE DE PRESSE] Mercredi 4 décembre

Le 04/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 137

Une revue de presse sans le Quotidien aujourd'hui, suite à un problème technique que rencontre actuellement le site.

Le JIR revient sur les nombreuses tentatives d’enlèvement signalées depuis quelques semaines. "Le fourgon blanc crée la psychose", à la Une du journal qui note huit dépôts de plainte en un mois.

Faits divers



Deux autres jeunes individus s’ajoutent à la liste des gardés à vue dans l’affaire du vol avec violences ayant entrainé la mort de Joseph Moucaye. L’éleveur de cabris a été frappé à mort. Selon le JIR, la piste "d’un commando de malfrats" attiré par les économies de la victime se précise.



Un homme de 33 ans a, hier, été condamné à 18 mois de prison ferme et 30 mois de mise à l’épreuve pour l’agression sexuelle de deux jeunes filles. Les faits remontent à février et avril dernier à St-Paul.



Une collision frontale entre une voiture et un scootériste a laissé ce dernier dans un état grave. L’accident s’est produit lundi soir à Ste-Marie. Le pronostic vital du scootériste de 29 ans est engagé.