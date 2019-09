[REVUE DE PRESSE] Mercredi 4 septembre

Le 04/09/2019 | Par N.P | Lu 145

Le Grenelle des violences conjugales a, hier, débuté par un état des lieux. 200 préconisations sont ensuite ressorties des différents ateliers avec un mot d’ordre, "Agir tous ensemble", à la Une du Quotidien.



Le JIR consacre sa Une aux grenades lacrymogènes non conformes parce que mal stockées ou périmées. Dans la nuit du 20 au 21 novembre, un policier du GIPN a perdu un main lors d’une explosion d’une GLI. "Police nationale : les grenades de la discorde", titre le journal.

Une aide ménagère a échappé, hier à Baster, à la mort. L’homme de 71 ans dont elle s’occupe est amoureux d’elle mais elle ne partage pas les mêmes sentiments. Il l’a alors aspergé d’essence et a tenté de craquer une allumette. La victime a réussi à prendre la fuite chez des voisins, indique le Quotidien. Le septuagénaire s’en est pris au véhicule de sa victime avant d’avaler du produit WC et se taillader avec des lames de rasoirs et un couteau. Hospitalisé, il sera entendu dès sa sortie.Toujours fermé près d’un an après les faits, note le JIR. Hier, trois individus ont été condamnés à des peines allant de trois ans de prison à un an de sursis et 210 heures de TIG dans l’affaire du pillage et incendie du Score St-Benoit. Deux d’entre-eux avaient déjà été condamnés pour le pillage du Leader Price.Une enquête est en cours pour identifier deux des auteurs d’une "expédition punitive". Le 18 août dernier, un des vigiles du Honey a été pris à partie. Plus tôt dans la soirée, il avait refoulé un homme connu pour sa condamnation pour trafic de drogue. Vexé et énervé, l’homme est revenu avec deux autres hommes cagoulés, munis de barre de fer. Le véhicule du vigile a été dégradé.