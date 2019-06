[REVUE DE PRESSE] Mercredi 5 juin

Le 05/06/2019 | Par Charlotte Molina



« Menace sur le bac », c’est la une du Quotidien. Le journal revient sur la menace de grève émise par certains syndicats enseignants à la date de l’examen. Un moyen d’action sur lesquels misent les professeurs pour rejeter les réformes du ministère de l’éducation.



À la une du JIR, les 36.000 embauches prévues cette année par l’agence d’interim Adecco. Les professionnels questionnés par le journal trouvent ce chiffre un peu ambitieux. Si une pénurie est réellement ressentie par les employeurs, ces estimations restent parfois généreuses.





Faits DiversLe bateau qui avait pris la fuite lors de l’interpellation des trafiquants présumés à Sainte-Rose vendredi dernier, a été retrouvé ainsi que son équipage, indique le Journal de l’Île. Ce sont les policiers mauriciens qui ont mis la main dessus à Flic en Flac. Les six autres suspects, interpellés à l’Anse des cascades seront eux jugés cette après-midi.Il y a plus d’un an, un petit garçon perdait la vie écrasé par le portail de sa maison de La Saline. L’artisan qui avait installé ce portal vient d’être mis en examen indique le Quotidien. Très affecté par ce drame, il refuse désormais d’installer des portails électriques. Il souhaite être jugé devant le tribunal correctionnel pour négligence.