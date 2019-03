[REVUE DE PRESSE] Mercredi 6 mars 2019

"Les dépotoirs des pompiers" titre ce mercredi le Journal de l'île. Le média revient sur ces épaves et carcasses abandonnées de camions de pompiers, au moins une cinquantaine répartis au Port et à St-Benoît. De véritables "gîtes larvaires" et ce, en pleine lutte anti-vectorielle. Interrogé, le directeur du SDIS, le colonel Berthouin, assure que ces cimetières d'épaves "est en cours de résolution".



De son côté, Le Quotidien revient sur la faillite de nombreux producteurs laitiers de l'île, "pris à la gorge" et qui gagneraient pour nombre d'entre eux "entre 75 et 110 euros par mois". "Deux éleveurs de la Sicalait s'élèvent contre le fonctionnement de la coopérative et la loi du silence imposée alors que les adhérents ne vivent plus de leur activité", rapporte le journal. Des éleveurs qui craignent même une disparition de la filière.

FAITS-DIVERS



Les deux passeuses originaires de la région de Marseille, arrêtés samedi à l'aéroport Roland-Garros avec en leur possession plus de 15 kilos de shit et 6 000 cachets d'ecstasy seront jugées ce mercredi dans le cadre de la comparution immédiate. Comme rapporté par le JIR dans son édition de mardi, lors de leur audition, les deux femmes ont affirmé avoir été contactées par une personne qui avait déjà effectué ce type de voyage dans l'île. Le procédé utilisé par les deux mules rappelle étrangement celui mis en place par d'autres passeurs ces dernières semaines, indiquent les douanes dans un communiqué. Ce qui fait dire aux autorités qu'un même réseau serait derrière ce trafic.



Un très grave accident s'est produit hier soir sur le rond-point de la mairie annexe du Moufia. L'accident s'est produit peu après 20h. Gravement blessé, le scootériste, qui a reconnu être fautif dans cette collision nous apprend Le Quotidien, a été transféré en urgence absolue au CHU Nord.