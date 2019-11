[REVUE DE PRESSE] Mercredi 6 novembre

Le 06/11/2019 | Par N.P | Lu 366

Le leader du marché, Soboriz, tire la sonnette d’alarme. 36 % du riz basmati vendus à La Reunion ne sont pas conformes à l’appellation. L’information fait la Une de vos deux journaux, "Du faux riz basmati dans vos assiettes" pour le Quotidien, "Triche sur le basmati" pour le JIR. Les services de l’Etat pratiquent également des contrôles suivis de procédures administratives et pénales.

La mère et le ti-père d’Eliana, placés sous contrôle judiciaire et mis en examen pour violences ayant entrainé la mort de l’enfant de 2 ans, ont finalement été placés à nouveau en détention provisoire le temps de l’instruction bientôt terminée.16 kg de zamal avaient été découverts à son domicile à St-André permettant de remonter jusqu’au grossiste et au planteur. Hier, les trois hommes ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à 2 ans de prison.Air Austral a mis en place une cellule psychologique après la plainte portée par une hôtesse pour viol par un pilote, indique le Quotidien. Les faits se seraient produits dans une chambre d’un hôtel de Marseille lors d’une escale.