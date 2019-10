[REVUE DE PRESSE] Mercredi 9 octobre

Le 09/10/2019 | Par N.P | Lu 738

"On se saura jamais", titre ce mercredi le Quotidien à propos du meurtre de la gramoune Suzanne Alain, une partie de son corps n'ayant jamais été retrouvé. Son meurtrier, Julien Alezan, a été condamné hier à 30 ans de réclusion criminelle. "Une" plus légère du côté du JIR, qui affiche "Mots doux du Paradis", sur une photo de Vanessa Paradis. "À une semaine de ses concerts à Saint-Gilles, l'icône française nous raconte ses liens avec La Réunion, l'exercice délicat de la notoriété et son envie de chanter sous nos étoiles".

Faits-divers



Naïl Varatchia a été transféré hier à la prison de Domenjod. Le dionysien a été condamné en octobre 2018 à 8 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Il purgeait jusqu'alors sa peine dans une prison métropolitaine.



Didier Leconstant, alias "Monsieur Bam", a été condamné à six mois de prison ferme pour des menaces de mort et de la provocation à la haine raciale proférées sur Facebook, via une vidéo.



Société



Un objet volant non identifié a été aperçu et filmé depuis la plage de l’Etang-Salé ce samedi soir. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a suscité bon nombre de partages et réactions.