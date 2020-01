[REVUE DE PRESSE] Samedi 11 janvier

Le 11/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 320

"Le Saint-Denis devient un Radisson", titre ce samedi le Quotidien. "L'ancien hôtel du Barachois, fermé depuis mars 2018, après la liquidation du groupe Apavou, va reprendre vie sous les couleurs de l'enseigne américaine haut de gamme, avec laquelle l'entrepreneur malgache Enac a signé un accord. L'ouverture de l'hôtel Radisson est prévue pour 2020". "Le CBD à nouveau en vente", affiche de son côté le Journal de l'Ile. "Des sites locaux spécialisés proposent du cannabis sans THC. Ils estiment pouvoir l'importer et le vendre légalement. Mais la justice n'a pas tranché définitivement sur le plan pénal."

L'emploi salarié à La Réunion a été dynamique au troisième trimestre, avec + 0,6 % (et 3,3% sur l'année). Une progression surtout portée par le secteur privé, qui enregistre la plus forte hausse de création d'emplois sur les dix dernières années.

Roulant sur un moto volé, un individu a percuté un véhicule banalisé de la BAC ce vendredi après-midi sur le boulevard de Saint-François, à Saint-Denis. Le jeune homme de 18 ans, qui circulait sans casque et sans permis, a été grièvement blessé. Suite à cet accident, des violences urbaines ont éclaté aux Camélias, apprend-on dans le Quotidien. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de galets. Des voitures ont été incendiées, et un commerce vandalisé.

La fréquentation hôtelière repart également à la hausse au troisième trimestre, après un recul entre avril et juin. 307900 nuitées ont été enregistrées sur un an, soit +2%. Ce sont les établissements une ou deux étoiles qui ont le plus progressé (+7%).

Société



"Attention aux poissons qui piquent", lit-on dans le Quotidien, qui rappelle en cette période de vacances qu'hormis les coups de soleil, la plage recèle de dangers. "On risque d'être piqué par un poisson-pierre, une raie, un ptérois ou des méduses"



"Le vélo pour lutter contre l'alcoolisme", titre le JIR. "Ce vendredi la caravane de l'association “les maillons de l'espoir” a parcouru les routes du Sud pour une opération prévention."