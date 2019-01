[REVUE DE PRESSE] Samedi 12 janvier 2019

Le Quotidien nous informe en Une que les jeux sportifs sont en hausse de 2,4% en 2018. Les experts expliquent cette hausse "grâce aux Bleus et malgré les gilets jaunes". Bien que la Française des Jeux estime avoir perdu 2 millions d'euros avec le mouvement gilets jaunes, on parle bien d'année record avec un chiffre d'affaires de 185,9 millions d'euros. Le PMU et les jeux de grattage ont, quant à eux, vu leur côte baisser.



Alors que les gilets jaunes réunionnais ont organisé un hommage aux gilets jaunes morts et blessés pour la France, le JIR s'interroge quant à lui sur ce grand débat national qui devrait s'ouvrir dès mardi prochain. Au niveau local, c'est un peu la cacophonie. Certes, le Président de la République a annoncé la "libération de la parole nationale", cependant "nul ne sait comment cela va être organisé".

La situation des transporteurs à La Réunion va-t-elle changer? C'est en tout cas ce que souhaitent les professionnels qui se sont réunis lors de la visite de Jean-Marc Rivera, secrétaire national de l'OTRE. Pour palier les déplacements en masse sur le réseau réunionnais, Jean-Marc Rivera a annoncé "des solutions pour que demain, les véhicules lourds et légers aient recours à des énergies alternatives au diesel". Un travail étroit est également mené avec la DEAL afin de créer un nouvel modèle économique, devenu trop difficile.



A la Plaine-des-Cafres, les "oeufs bio se pondent par milliers". Plusieurs bâtiments industriels se sont développés dans le décor. Mais à l'intérieur se cachent en réalité d'immenses élevages. Parmi eux, une société familiale de la filiale Aviferme. Commencé avec une cinquantaine de poules, il y en a aujourd'hui plus de 3 000 qui entrent et sortent de l'usine. "Notre centre de conditionnement est certifié par Certipaq. Il y a des zones de stockages spécifiques, de process de vidange machine, et surtout une compatibilité matière tenue à tout moment", confie Olivier Chong dans le Quotidien.