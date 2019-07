[REVUE DE PRESSE] Samedi 13 juillet

"À quand la stérilisation massive ?", titre aujourd'hui le Quotidien. "Face au fléau de l'errance animale à La Réunion, des solutions existent : le puçage et la stérilisation déjà, et en dernier recours l'euthanasie". Deux pages sont consacrées au sujet dans le journal du jour.



"Des produits fraudés par milliers", affiche de son côté le JIR, alors que "les services de l'Etat ont saisi de la vanille pourrie de Madagascar, des faux légumes bio de Nouvelle-Zélande, de la colle toxique de Chine..."

Faits-divers



Une association venant en aide aux démunis, l'AREP (association réunionnaise d'éducation populaire), a vu ses locaux cambriolés ce jeudi. Plaques de cuisson, ordinateurs, vêtements et médicaments ont notamment été volés. Un homme de trente ans a été interpellé.



Quatre braconniers ont été condamnés hier pour braconnage dans la réserve marine. Pour avoir illégalement pêché des langoustes, ils ont été condamnés à une amende et à verser des dommages et intérêts pour préjudice écologique.



Société



Le Sud fait face ce week-end à un épisode de forte houle. Saint-Pierre et Saint-Louis ont ouvert des hébergements d'urgence. Le marché de Saint-Pierre a été annulé.