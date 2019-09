[REVUE DE PRESSE] Samedi 14 septembre 2019

"Les galets mauriciens débarquent" ose annoncer le Quotidien en première page de son journal ce samedi. En effet, alors que l'opération se voulait secrète, douze roches massives ont été importées de l'île Maurice et dédouanées au Port il y a quelques jours. Par cette opération, le gouvernement mauricien souhaite prouver que l'apport de roches de l'île soeur pour le chantier de la NRL est la solution la moins coûteuse.



Le JIR, quant à lui, dédie sa Une à l'Edito de Jacques Tillier, pour qui, "l'Urcoopa étouffe nos agriculteurs". Jacques Tillier parle d'une "mafia locale", mise en place par l'Urcoopa, en lien avec le Crédit Agricole, lui vendrait et achèterait tout et surtout et raflerait toutes les subventions "à coups de dizaines de millions"... sans en faire profiter les agriculteurs eux-mêmes.

Société



Alors que le rachat du groupe Vindemia par le groupe Hayot ne cesse de susciter le débat, l'OPMR (Observatoire des Prix, des Marges et des Revenues) a ouvert une étude afin d'analyser l'impact de ce rachat sur la distribution alimentaire, ainsi que de manière plus globale: sur l'économie. Les résultats seront connus dans deux semaines. Une précédente étude avait été menée par le Ceser, à la demande de la Région.



Economie



