[REVUE DE PRESSE] Samedi 15 février

"Chikungunya: Scandale d’État" titre le JIR, qui révèle qu’une douzaine d’enfants sont nés sévèrement handicapés suite à l’épidémie, entre 2005 et 2006. Les douze mamans avaient contracté le chik durant la grossesse, et le virus est parvenu a infecter les enfants à naître. Si tous ces enfants sont reconnus porteurs de handicap, le chikungunya n’est jamais mentionné dans leur référencement.



La nouvelle mobilisation du personnel soignant du CHU est à la une du Quotidien ce samedi. À Saint-Denis comme à Saint-Pierre, trente médecins chefs de structure ont démissionné hier de leurs fonctions administratives. Comme lors des premières grèves il y a onze mois, les demandes restent plus de lits, plus de personnels, et plus de moyens, pour La Réunion comme en métropole.





Faits Divers



Elle se faisait passer pour un agent de la CAF ou du Département pour extorquer de l’argent aux gramounes et autres personnes vulnérables. Son petit manège a duré tout de même six mois dans le sud de l’île. La quinquagénaire a été arrêté il y a plusieurs semaines mais aurait tout mis en oeuvre depuis pour repousser sa présentation devant le tribunal, en prétextant des problèmes de santé, comme le révèle le JIR.



C’est un réseau de prostitution entre La Réunion et Maurice qui a été démantelé cette semaine par la police aux frontières, indique la presse écrite. Depuis le mois d’octobre dernier, des jeunes femmes étaient recrutées sur l’île soeur par une Mauricienne, puis le proxénète Réunionnais lui, encaissait pas moins de 2000 euros par jour. Ils ont été placé en détention provisoire en attendant leur procès.



