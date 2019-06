[REVUE DE PRESSE] Samedi 15 juin 2019

Le 15/06/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 385

Thierry Robert, un peu trop encombrant? C'est en tout cas ce qu'auraient déclaré ses voisins à Piton Saint-Leu, comme le dévoile le JIR en première page ce samedi.

Il s'agit d'une mauvaise histoire de parcelles de terrains.

Les riverains du chemin Boussole vont devoir encore attendre pour profiter de leur villa avec la vue panoramique sur le lagon...

Lors de l'achat, son interlocuteur n'est autre que Thierry Robert, qui lui rétorque que la parcelle restante entre les deux qu'il venait d'acquérir n'était pas exploitable.

Bien que son père, Thomas Robert, est bien le propriétaire sur les papiers, Thierry Robert est venu transposer une tractopelle et une pelleteuse sur la dite parcelle, qui sont toujours sur place.

Or les voisins s'inquiètent car il est interdit de laisser des engins pareils pour ne pas fragiliser le terrain.

Un nouveau conflit semble être né avec les Robert...

Alors qu'Édouard Philippe a fixé l'objectif de 100 % de déchets en plastique recyclés, pour l'heure, le constat est accablant: "Seulement 15% des déchets en plastique sont recyclés". Mais la situation pour La Réunion semble techniquement et économiquement impossible. Le Premier ministre a également déclaré "tous les produits en plastique jetable seraient bannis de l'administration à partir de 2020, pour montrer l'exemple."Michel Fontaine, président de la CIVIS, souhaite rencontrer Alix Dubois, président du Syndicat mixte des transports (SMTR), afin de lui exposer la situation du syndicat. Dans un courrier, Michel Fontaine a évoqué le retrait des collectivités telles que la Région et le TCO du syndicat, ainsi que le retrait possible de la CIVIS d'ici la fin du mois.L'heure est au rassemblement à la vue des municipales de 2020. Farid Mangrolia, référen local LREM a indiqué que Michel Lagourgue et Faouzia Vitry, deux proches de Didier Robert, ont rejoint le parti. Du côté de LR, "l'hypothèse de la venue de Didier Robert à Saint-Denis n'est pas écartée".