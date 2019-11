[REVUE DE PRESSE] Samedi 16 novembre 2019

Le 16/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 348

"La Sicalait condamnée", déclare le Quotidien en Grande Une ce samedi matin. En effet, "après 16 ans de combat, la Sicalait est reconnue coupable d'avoir vendue frauduleusement des vaches malades à l'un de ses adhérents." La coopérative devra ainsi dédommager l'éleveur Joseph Payet.



Ibrahim Patel, désormais sous les feux des projecteurs pour une question d'harcèlement moral, c'est ce que nous dévoile le JIR. Le Président de la CCIR et trois cadres sont "soupçonnés d'avoir fait vivre l'enfer à deux salariés". Ils seront jugés en correctionnelle en mars 2020.

La halle des manifestants, ce bâtiment aux allures de navire au milieu de la commune du Port, va fermer définitivement ses portes les 22 décembre prochain. Cette fermeture est due à la liquidation judiciaire de la société gérante la Sem Gem Port. Il se pourrait que le Maire du Port veuille réagir et rebondir.Le Président national du syndicat patronal CPME -Confédération des petites et moyennes entreprises- est en visite à La Réunion. François Asselin déclare que le gouvernement ne donne pas assez de visibilité aux entreprises locales sur la fiscalité et le coût du travail.