[REVUE DE PRESSE] Samedi 18 janvier

Le 18/01/2020 | Par Zinfos 974 | Lu 292

La JSSP à l'honneur ce samedi matin dans la presse locale. L'équipe Saint-Pierroise affrontera celle d'Epinal cette après-midi pour tenter de remporter ce match de 16e de finale de Coupe de France. Les joueurs réunionnais vont devoir puiser dans leurs ressources pour tenter un nouvel exploit ce samedi à 16 heures au stade athlétique spinalien. Ils seront soutenus et encouragés sur place mais également depuis La Réunion.

Recherché depuis six mois pour des faits d'agressions sexuelles sur des couples sur le parking de M. Bricolage et Décathlon, le Saint-Pierrois a été mis sous les barreaux ce jeudi. Le jeune homme de 36 ans a été intercepté en flagrant délit. Il devra s'expliquer le 2 mars prochain, lors de son procès.Ce samedi soir se déroule la 4e nuit de la lecture. Pour l'occasion, près d'une quarantaine de manifestations auront lieu aux quatre coins de l'île, dans une douzaine de médiathèques et bibliothèques. Ces événements s'adressent aussi bien à la petite enfance, aux adolescents, qu'aux familles.